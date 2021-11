México.- Carlos Reinoso explota contra jugadores del Club Chivas, pues afirmó que estos cobran mucho para lo que juegan.

Fue en TUDN donde Carlos Reinoso aseveró que los jugadores del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) cobran mucho para los pobres resultados que dan .

Recordemos que las Chivas se quedaron en la orilla en el Apertura 2021 al no avanzar a la Liguilla, de ahí las críticas del Maestro Reinoso, ídolo del Club América.

“Hay muchos jugadores de futbol, pero muy pocos profesionales, a mí eso me lastima porque tienen todo… los chicos de Chivas, el dinero que ganan y las cosas que hacen y no dan resultados y luego los ves hablar y dices ‘ay, Dios mío, como me gustaría estar ahí’”, comentó el afamado Maestro.

Jugadores deben respetar a la afición, dice Carlos Reinoso

Asimismo, Carlos Reinoso, quien fue toda una deidad con el Club América, aseguró que los jugadores, incluidos los del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) tienen que respetar a la afición .

Y es que a Carlos Reinoso explicó que quienes sufren por las derrotas de sus equipos son los aficionados; sin embargo, esto parece no importarles a los futbolistas de hoy en día.

“Yo hablo por la afición, que respeten a la afición, hay gente que llora, niños que lloran después de un partido y salen cagánd... de risa. No hablo solo de Chivas, hablo de todo el futbol”

Carlos Reinoso también repasó al Club América

Pero Carlos Reinoso no se conformó con criticar a los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), pues hace días también cargó contra los del Club América.

Incluso, Carlos Reinoso, campeón con el Club América como jugador y DT, criticó de manera severa a Santiago Solari, entrenador de las Águilas .

Máxime porque Santiago Solari volvió a fracasar con el Club América luego de caer en los cuartos de final ante Club Universidad Nacional (Pumas)

“El peor campeonato que he visto desde que estoy en México es este… ¡horrible! Juegan extranjeros que no sé quién los trae”, dijo el exfutbolista.