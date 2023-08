Ricardo Peláez ha sacado la cara por los nuevos directivos de la Federación Mexicana de Futbol , afirmando que a Ricardo La Volpe sí lo invitaron a formar parte del nuevo Consejo de Expertos que asesorará el nuevo proceso.

Se habla que Ricardo Peláez es de los que más le habla al oído a Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol y fue el impulsor de crear este Consejo que ya se ha vuelto un problema.

Ricardo La Volpe, ex técnico de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006 , declaró que nunca le ofrecieron formar parte de ningún esquema dentro de la FMF, y que no estaría dispuesto a ser parte de este si no es bajo sus propias ideas.

Mas Peláez ahora desmiente al técnico argentino, asegurando que sí hubo charlas e invitación.

Ricardo Peláez defiende a la Bomba Rodríguez

El ex jugador, directivo y ahora comentarista de TUDN Ricardo Peláez, defendió a Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol al mencionar que sí se invitó a Ricardo La Volpe a formar parte del Consejo de Expertos que asesorará a directivos y a cuerpo técnico de la FMF.

Hay que recordar que Juan Carlos La Bomba Rodríguez fue jefe de Ricardo Peláez cuando era director de contenidos de Televisa Deportes.

Así que….

Ricardo Peláez, ex director deportivo de equipos como el Club América, Club Chivas y Cruz Azul, dijo: “Este tema (del Consejo) se veía platicando desde la mesa de maestros”.

Afirmó que la primera charla entre Rodríguez y La Volpe, “se dio entre la Copa Oro y Nations League, fui testigo que se le acercó gente importante para invitarlo”.

Eso si “pero si no hicieron oficial, es error de la FMF”.

Insistió en que es “desafortunado que la FMF no ratificara a Ricardo (La Volpe) y de igual forma es desafortunado a La Volpe diga que no sabe que se trata esto”.

Juan Carlos Rodríguez en Tercer Grado (Captura )

¿Quiénes forman el Consejo de Expertos?

El Consejo de Expertos que la Federación Mexicana de Futbol anunció como un nuevo ente que ayudará a directivos, estará formado por:

Javier Aguirre.

Rafael Márquez.

Carles Puyol.

Fernando Hierro.

Bernardo Cueva.

Ricardo La Volpe dijo que no quería formar parte de este, si es que no podía ayudar en cancha a Jaime Loznao, nuevo técnico de la Selección Mexicana.

