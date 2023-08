Está claro que Hugo Sánchez no es bien visto por la actual administración de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues no fue tomado en cuenta para ser parte del Consejo de Expertos.

El comisionado presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, anunció como parte de su nuevo plan de trabajo, que habría un Consejo de Expertos externo al organismo, que será consultado en forma individual.

Este Consejo de Expertos estará formado por ex técnicos de la Selección Mexicana, ex jugadores internaciones, y estrellas del futbol internacional, no importa que sean mexicanas o no.

Hugo Sánchez reúne los tres perfiles, pero no, no fue escogido por ninguno de sus méritos.

Hugo Sánchez (Tomada de video)

Nuevo desaire a Hugo Sánchez de parte de la FMF

La FMF dio un nuevo desaire a Hugo Sánchez, a quien no tomó en cuenta para ser parte del Consejo de Expertos que asesorará esta nueva era del futbol nacional.

Hugo Sánchez, aparte de ser estrella en el futbol europeo con Atlético de Madrid y Real Madrid, fue seleccionado mexicano, jugando en tres Copas del Mundo, y técnico nacional. Y nadie lo tomó en cuenta.

El nuevo Consejo de asesores de la Femexfut estará nombrado por:

Javier Aguirre, técnico de la selección en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Actualmente es técnico del Mallorca de España.

Ricardo La Volpe, entrenador del Tricolor en Alemania 2006.

Rafael Márquez, cinco veces mundialista por México.

Carles Puyol, campeón del mundo con España en el 2010.

Fernando Hierro, director deportivo del Guadalajara y leyenda del Real Madrid

Bernardo Cueva, experto en táctica fija y quien trabaja en la Premier League de Inglaterra.

¿Cómo le fue a Hugo en la Selección Mexicana?

Hugo Sánchez jugó en la Selección Mexicana de 1977 a 1994, participando en un total de 58 partidos, en donde logró anotar 29 goles.

Jugó tres Copas del Mundo: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994, donde anotó un gol.

Fue nombrado director técnico del Tricolor en el 2006 y destituido en el 2008. Dirigió 28 partidos, ganando 15, empatando 4 y perdiendo 9.

Fue tercer lugar en la Copa América de Venezuela en el 2007 y subcampeón en la Copa Oro en el mismo año.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok