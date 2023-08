En lo que es un serio golpe a este nuevo proceso de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, ex DT del Tri, desmintió a los federativos al decir que él no pertenece a ningún Consejo de Expertos.

En la ratificación de Jaime Lozano como nuevo DT de la Selección Mexicana, Ivar Sisniega, presidente de la Femexfut, anunció la creación de un Consejo de Expertos, entre los que estaría Ricardo la Volpe.

Pero el argentino ha salido a los medios de comunicación ha hablar, ha mencionado que él nunca ha formado ningún contrato con la FMF.

Agregó que nunca tuvo una charla para tomar ese puesto y que pondría ciertas condiciones para estar en esa posición: “Yo no vendo humo”, dijo el DT del Tri en el Mundial 2006.

Ricardo La Volpe desmintió a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, al negar que forme parte del nuevo Consejo de Expertos.

En este consejo de expertos fueron anunciados los siguientes personajes:

Javier Aguirre

Ricardo La Volpe

Rafael Márquez

Fernando Hierro

Carles Puyol

Bernardo Cueva

Pero el argentino, quien vive en México desde inicios de los 80′s, llegando primero como jugador y después como director técnico, no quiere que involucren su nombre sin antes haberlo consultado.

En declaraciones con diversos medios de comunicación como ESPN y W Deportes, señaló que apenas tuvo una charla con Juan Carlos Rodríguez (comisionado presidente de la FMF).

“Pero fue superficial, yo no sé nada de un Consejo, y es más, no pueda dar ni una sugerencia si no hablo antes con el Jimmy (Lozano)”.

Para que La Volpe forme parte de un Consejo: “Tengo que hablar primero con el técnico para saber qué quiere, cómo va a trabajar, si coincidimos en algo, porque si no, nadie puede ayudarlo”.

Además indicó que un Consejo junto con un técnico con ideas diferentes a las suyas, como Javier Aguirre, de poco ayudará al entrenador nacional. “Javier es un gran entrenador, pero no piensa igual que yo. En vez de ayudar chocaríamos”.

Estas son las figuras que conformarán el Consejo de Expertos de la Selección Mexicana. (Captura de Pantalla / Captura de Pantalla)

Lo que le viene a la Selección Mexicana

Con Consejo de Expertos o sin él, Jaime Lozano tiene que empezar a trabajar en la siguiente convocatoria de la Selección Mexicana.

El Tricolor jugará en Estados Unidos contra Australia y Uzbekistán el próximo mes de septiembre y contra Ghana y Alemania en octubre.

El año entrante el Jimmy deberá encarar la Copa América que se realizará en estados Unidos, así como una nueva edición de la Liga de naciones de la Concacaf.

