Ricardo Cadena se quedaría en Club Chivas si llega a la final de la Liga MX, aunque el técnico tiene un gran reto por delante

Y es que, Ricardo Cadena logró lo que Michel Leaño no pudo a lo largo del torneo, ganó 5 partidos seguidos y pudo clasificar al Rebaño a la liguilla.

Muchos aficionados han pedido su permanencia, aunque no es el favorito de la directiva, si hace un papel digno en la fiesta grande del futbol mexicano, considerarían dejarlo al mando.

De acuerdo con el Francotirador, esa sería la condición para que se quedara aunque los rojiblancos quieren a un técnico de renombre.

Ricardo Cadena tomó la dirección técnica interina de las Chivas (Isabel / Isabel)

Ricardo Cadena admite no tener una propuesta formal

No obstante, Ricardo Cadena aseguró para ESPN, que aún no tiene una propuesta formal por ahora, aunque prefiere seguir dedicándose a trabajar para obtener buenos resultados.

“En lo personal eso no me quita el sueño, algo que esté procurando, sé cuál es el rol. Lo demás pudiera venir de los resultados que vengan, me dedicaré a esta fase. Mi principal pensamiento es Atlas”, dijo.

Pese a que ha tenido buenos resultados, el técnico prefiere ir un paso a la vez y aún no pensar en el título.

“Lo veo tan fuerte como pensar en superar a nuestro próximo adversario, que es Atlas, e ir caminando poco a poco en los objetivos. Soy un tipo que va viviendo día a día, creo que el equipo tiene fuerza para ir caminando en cada una de las fases”.

Club Chivas en el Clausura 2022

Club Chivas tuvo varios tropiezos desde que inició el torneo y bajo el mando de Michel Leaño, no pudieron conseguir buenos resultados.

Sin embargo, en la recta final del torneo regular se repusieron y consiguieron eliminar a Club Pumas para ponerse en puestos de liguilla.

Ahora, la afición rojiblanca mantiene la ilusión a tope, aunque el equipo tiene varios retos por delante.