Raúl Gudiño llegaría en lugar de Alfredo Talavera a Club Pumas si es que el arquero no llega a un acuerdo con los felinos.

De acuerdo con TUDN, el arquero auriazul no ha llegado a un acuerdo para renovar con el equipo por los dos años que quiere.

En ese sentido, Raúl Gudiño quien está a punto de salir del cuadro rojiblanco, ocuparía el lugar de Talavera, aunque siguen las pláticas y aún no hay nada confirmado.

Cabe recordar, que Alfredo Talavera ha sido una de las piezas clave para los felinos pero las bajas comenzarían a darse luego de los fracasos que han vivido.

Alfredo Talavera se perderá el juego contra América. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Andrés Lillini sobre su futuro en Club Pumas

Los Pumas no consiguieron ganar la Concachampions y quedaron fuera de liguilla al ser goleados por Club Chivas.

En ese sentido, Andrés Lillini dejó su futuro en manos de la directiva a fin de que analicen su continuidad en el equipo.

“La realidad es que nos quedamos fuera de un repechaje. No daré un discurso para salvarme, ahora vendrán las decisiones. No he analizado nada para el futuro, la directiva tiene que ver la continuidad de todos, sobre todo de los contratos que se vencen”, dijo en conferencia.

Asimismo, confesó que no lograron lo que se esperaba y las autoridades del equipo están en la libertad de decidir lo que convenga al grupo.

“Lo que va a pasar no lo sé, es una cuestión de Miguel Mejía Barón y Leopoldo Silva, ellos pueden contestar, he tenido una semana difícil por no cumplir los objetivos. Hicimos todo lo posible para lograrlo, el equipo no dejó de empujar hacia delante”.

Club Pumas y las bajas que ha tenido

Luego de que quedaran fuera de la liguilla, Club Pumas anunció dos bajas.

Se trata de Sebastián Saucedo y José Rogeiro quienes terminaron su contrato con el club.