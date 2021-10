Renata Masciarelli, portera de América femenil se pronuncia sobre polémicas arbitrales en la Liga MX femenil , luego de que en los últimos partidos las silbantes fueran señaladas por malas decisiones.

La Jornada 12 del torneo Apertura 2021 , estuvo enmarcado por duras críticas luego de que desde la opinión de los aficionados y de los mismos directores técnicos, las árbitras dejaron pasar faltas claras y perjudicaron a ciertas jugadoras.

Sin embargo, fue Renata Masciarelli quien sacó a relucir ciertos aspectos sobre el arbitraje, como la brecha salarial que existe respecto al futbol varonil y pidió ser empáticos con el cuerpo arbitral.

“Jornada tras jornada se habla del arbitraje ya sea a favor o en contra. Así como nosotras luchamos por mejores condiciones y apoyo, tenemos que ser empáticos con el cuerpo arbitral que lo necesita también… pienso que en estos 3 puntos importantes, ustedes?”, se lee en la publicación.

Jornada tras jornada se habla del arbitraje ya sea a favor o en contra. Así como nosotras luchamos por mejores condiciones y apoyo, tenemos que ser empáticos con el cuerpo arbitral que lo necesita también… pienso que en estos 3 puntos importantes, ustedes? pic.twitter.com/AnlXSJ3xhT — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) October 18, 2021

Renata Masciarelli pide ser empáticos

Asimismo, la jugadora escribió algunos puntos más importantes con el fin de crear consciencia sobre aspectos que no se ven a simple vista pero que influyen en el arbitraje.

El primero, fue sobre el salario, pues las árbitras no cuentan con los recursos suficientes o viáticos para desempeñar correctamente su profesión . Además, señaló que la comunicación entre el cuerpo arbitral no es buena y eso dificulta un buen rendimiento.

Por último, dejó claro que si bien el VAR no soluciona todos los problemas, si podría ser una herramienta útil para que haya más transparencia en los partidos de liguilla.

“Literal estoy exigiendo un mejor arbitraje siendo empatica en vez de lanzar golpes a lo menso como lo hice en el pasado. But okkkkk”, respondió la arquera a algunos comentarios de sus seguidores.

Katia Itzel Garcia (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Polémicas arbitrales en la Liga MX Femenil

Cabe recordar, que directores técnicos hicieron público su descontento por el arbitraje, Eva Espejo, estratega de Club Monterrey femenil aseguró que hubo equivocaciones que les afectaron a su equipo.

“No me gusta hablar de ello (arbitraje), uno tiene que ser superior. Pero sí hubo un par de equivocaciones, se tendría que haber solucionado con el planteo que hicimos”.

Además, Carlos Pérez, estratega de Cruz Azul femenil aseguró que la silbante Katia Itzel García no se dirigía con respeto a las jugadoras.

“Hago un llamado a la Comisión de Arbitraje para que la señorita Katia no se refiera a las jugadoras con que es mundialista y ellas no y que todo el tiempo se los esté diciendo. Me parece que eso no se vale, no tiene por qué decirse. Es la segunda vez que nos pasa”.