David Faitelson consideró que fue un escándalo lo ocurrido en el partido Atlético San Luis ante Pumas.

México.- David Faitelson lanzó severos señalamientos en contra del futbol mexicano después de la polémica arbitral suscitada en el partido del Atlético San Luis ante Pumas , mismo que terminó siendo favorable para los universitarios.

En la consideración de David Faitelson, el futbol mexicano es “propicio para la corrupción” debido a que los “dirigentes moldean los reglamentos a su antojo” para satisfacer sus intereses en una industria millonaria.

“El problema del futbol mexicano, es que el terreno en el que se maneja es ampliamente propicio para la corrupción, porque los dirigentes moldean los reglamentos a su antojo, para algunos intereses y en un deporte de intereses, en una industria como el futbol mexicano, en donde se manejan negocios, dinero, esa cercanía de la trampa está muy presente” David Faitelson

¿Qué pasó en el Atlético San Luis vs Pumas?

El partido resultó polémico porque al Atlético San Luis, equipo inmerso en la lucha por no quedar último en la tabla de cocientes , le fueron anulados tres goles; uno de ellos de manera errónea, como ya reconoció la Comisión de Arbitraje de la Liga MX.

Recordemos que, aunque se eliminó el descenso, el equipo peor calificado en el cociente tendrá que pagar una multa de 120 millones de pesos , de modo que el Atlético San Luis sufrió una grave afectación, pues de haber ganado se habría alejado del Club Atlas , con el que sostiene una pelea palmo a palmo por evitar el sótano de dicha clasificación.

“Ahora mismo tenemos un duelo, en la parte baja de la tabla de cocientes, en la que se pelea evitar pagar la multa de 120 millones de pesos y los temas del arbitraje que vemos son muy raros. El arbitraje en el Atlético de San Luis contra Pumas, junto con el VAR, fue un tema de escándalo. Pumas ganó tres puntos que no merecía ganar y eso le permite al Atlas acercarse al San Luis, en la lucha por no pagar esos 120 millones de pesos” David Faitelson

El Atlas esta metido en una batalla directa con el Atlético de San Luis por no terminar último del cociente. Es un tema delicado. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 22, 2021

David Faitelson denuncia posible conflicto de intereses

Tal como señaló David Faitelson, podría existir un conflicto de intereses respecto a este tema, y es que Iñigo Riestra , secretario general de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), es hermano de José Riestra , presidente del Club Atlas.