Real Madrid vs Villarreal se enfrentan en la Jornada 8 de LaLiga. El pronóstico es victoria en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Villarreal es victoria 3-2 en la Jornada 8 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 3-2 Villarreal.
Real Madrid vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 8 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Dominik Livaković
- Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Balde
- Mediocampistas: Rodri, Pedri y Dani Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon
Villarreal
- Portero: David Soria
- Defensas: Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Abdel Abqar y Djené
- Mediocampistas: Mauro Arambarri, Luis Milla y Mario Martín
- Delanteros: Martín Satriano y Luis Vázquez
Hora y canal del partido Real Madrid vs Villarreal en la Jornada 8 de La Liga
Real Madrid vs Villarreal juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Madrid vs Villarreal es uno de los cuatro encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Villarreal
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports