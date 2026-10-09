Real Madrid vs Villarreal juegan en la Jornada 8 de LaLiga: sábado 10 de octubre, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Madrid vs Villarreal es uno de los cuatro encuentros de este 10 de octubre como parte de la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Villarreal
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Villarreal: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 10 de octubre de 2026 continúa la Jornada 8 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Villarreal.
Real Madrid vs Villarreal: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Madrid vs Villarreal, partido en el que los merengues pelean la cima de LaLiga.
Real Madrid vs Villarreal: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Villarreal en la Jornada 8 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Villarreal
- Fase: Jornada 8
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports