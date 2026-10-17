Espanyol vs Atlético de Madrid se miden en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para el visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Espanyol vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Espanyol 1-2 Atlético de Madrid es el pronóstico en el RCDE Stadium, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.

Pronóstico: Espanyol 1-2 Atlético de Madrid

Espanyol vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Espanyol vs Atlético de Madrid, en la Jornada 9 de LaLiga.

Espanyol

Portero: Marko Dmitrović

Defensas: Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero

Mediocampistas: Urko González de Zárate, Ramón Terrats y Tyrhys Dolan

Delanteros: Jofre Carreras, Pere Milla y Roberto Fernández

El Atlético de Madrid marcha en segundo lugar de LaLiga (@LaLiga)

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Cuti Romero, Alejandro Grimaldo

Centrocampistas: Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Giuliano Simeone, Pablo Barrios

Delanteros: Ademola Lookman, Jonathan David

Espanyol vs Atlético de Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

Espanyol vs Atlético de Madrid juegan a partir de las 6 horas el sábado 17 de octubre de 2026.

El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.