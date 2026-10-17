Espanyol vs Atlético de Madrid se miden en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para el visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Espanyol vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Espanyol 1-2 Atlético de Madrid es el pronóstico en el RCDE Stadium, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.

Pronóstico: Espanyol 1-2 Atlético de Madrid

Espanyol vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Espanyol vs Atlético de Madrid, en la Jornada 9 de LaLiga.

Espanyol

  • Portero: Marko Dmitrović
  • Defensas: Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero
  • Mediocampistas: Urko González de Zárate, Ramón Terrats y Tyrhys Dolan
  • Delanteros: Jofre Carreras, Pere Milla y Roberto Fernández
El Atlético de Madrid pasó por encima del Osasuna en el Estadio Metropolitano
El Atlético de Madrid marcha en segundo lugar de LaLiga (@LaLiga)

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Cuti Romero, Alejandro Grimaldo
  • Centrocampistas: Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Giuliano Simeone, Pablo Barrios
  • Delanteros: Ademola Lookman, Jonathan David

Espanyol vs Atlético de Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

Espanyol vs Atlético de Madrid juegan a partir de las 6 horas el sábado 17 de octubre de 2026.

El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.

  • Partido: Espanyol vs Atlético de Madrid
  • Fase: Jornada 9
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
  • Horario: 6:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: RCDE Stadium
  • Transmisión: SKY Sports