Espanyol vs Atlético de Madrid se miden en la Jornada 9 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para el visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Espanyol vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga
Espanyol 1-2 Atlético de Madrid es el pronóstico en el RCDE Stadium, como parte en la Jornada 9 de LaLiga.
Pronóstico: Espanyol 1-2 Atlético de Madrid
Espanyol vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Espanyol vs Atlético de Madrid, en la Jornada 9 de LaLiga.
Espanyol
- Portero: Marko Dmitrović
- Defensas: Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero
- Mediocampistas: Urko González de Zárate, Ramón Terrats y Tyrhys Dolan
- Delanteros: Jofre Carreras, Pere Milla y Roberto Fernández
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Cuti Romero, Alejandro Grimaldo
- Centrocampistas: Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Giuliano Simeone, Pablo Barrios
- Delanteros: Ademola Lookman, Jonathan David
Espanyol vs Atlético de Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga
Espanyol vs Atlético de Madrid juegan a partir de las 6 horas el sábado 17 de octubre de 2026.
El partido de la Jornada 9 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: Espanyol vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 6:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RCDE Stadium
- Transmisión: SKY Sports