Espanyol vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 9 de LaLiga: sábado 17 de octubre, 06:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Espanyol vs Atlético de Madrid es el primero de cuatro encuentros de este 17 de octubre como parte de la Jornada 9 de LaLiga.

Partido: Espanyol vs Atlético de Madrid

Fase: Jornada 9

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 06:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

Espanyol vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 17 de octubre de 2026 continúa la Jornada 9 de LaLiga con el partido Espanyol vs Atlético de Madrid.

Espanyol vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Espanyol vs Atlético de Madrid, partido en el que los colchoneros pelean acercarse a la cima de LaLiga.

Espanyol vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Espanyol vs Atlético de Madrid en la Jornada 9 de LaLiga.