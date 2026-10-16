Espanyol vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 9 de LaLiga: sábado 17 de octubre, 06:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Espanyol vs Atlético de Madrid es el primero de cuatro encuentros de este 17 de octubre como parte de la Jornada 9 de LaLiga.
- Partido: Espanyol vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 06:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RCDE Stadium
- Transmisión: SKY Sports
Espanyol vs Atlético de Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 17 de octubre de 2026 continúa la Jornada 9 de LaLiga con el partido Espanyol vs Atlético de Madrid.
Espanyol vs Atlético de Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Espanyol vs Atlético de Madrid, partido en el que los colchoneros pelean acercarse a la cima de LaLiga.
Espanyol vs Atlético de Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Espanyol vs Atlético de Madrid en la Jornada 9 de LaLiga.
- Partido: Espanyol vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 06:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RCDE Stadium
- Transmisión: SKY Sports