Real Betis vs FC Barcelona chocan en la Jornada 9 de LaLiga: sábado 17 de octubre, 10:30 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Betis vs FC Barcelona es uno de los cuatros partidos programados el sábado 17 octubre como parte de la Jornada 9 de LaLiga.
- Partido: Real Betis vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Benito Villamarín
- Transmisión: SKY Sports
Real Betis vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 17 de octubre de 2026 continúa la Jornada 9 de LaLiga con el partido Real Betis vs FC Barcelona.
Real Betis vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 10:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Betis vs FC Barcelona.
Real Betis vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Betis vs FC Barcelona en la Jornada 9 de LaLiga.
- Partido: Real Betis vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 9
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Benito Villamarín
- Transmisión: SKY Sports