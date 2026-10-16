Real Betis vs FC Barcelona chocan en la Jornada 9 de LaLiga: sábado 17 de octubre, 10:30 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Real Betis vs FC Barcelona es uno de los cuatros partidos programados el sábado 17 octubre como parte de la Jornada 9 de LaLiga.

Partido: Real Betis vs FC Barcelona

Fase: Jornada 9

Torneo: LaLiga

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Benito Villamarín

Transmisión: SKY Sports

Real Betis vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga

El sábado 17 de octubre de 2026 continúa la Jornada 9 de LaLiga con el partido Real Betis vs FC Barcelona.

Real Betis vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 10:30 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Betis vs FC Barcelona.

Barcelona venció al Getafe en la Jornada 8 del torneo (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Real Betis vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Betis vs FC Barcelona en la Jornada 9 de LaLiga.