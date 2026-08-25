Real Madrid vs Real Sociedad juegan el partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga: miércoles 26 de agosto, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports
Real Madrid ganó al Espanyol en la Jornada 2 de LaLiga
Real Madrid ganó al Espanyol en la Jornada 2 de LaLiga (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Real Madrid vs Real Sociedad: ¿Cuándo ver el partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga?

El miércoles 26 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Real Sociedad.

Real Madrid vs Real Sociedad: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Real Sociedad en la Jornada 1 de LaLiga.

  • Partido: Real Madrid vs Real Sociedad
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Miércoles 26 de agosto de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedaron Real Madrid y Real Sociedad en la Jornada 2 de LaLiga?

Real Madrid debutó en la Jornada 2 de LaLiga el sábado 22 de agosto con victoria de último minuto con marcador de 2-1.

En su partido de estreno, Real Sociedad perdió 0-1 con el Real Betis, así que busca sumar en la cancha del equipo merengue.

El partido Real Madrid vs Real Sociedad correspondiente a la Jornada 1, quedó pendiente y se disputará previo a la fecha 3.