Martín Demichelis se jugará el trabajo el próximo domingo cuando Rayados enfrente a Pumas en el play in por el último boleto a la Liguilla y de perder, podría ser el adiós del técnico, de quien incluso ya tenían candidato para reemplazar.

Sin embargo, aunque parece que Martín Demichelis vive sus últimas horas en Rayados, el principal candidato para reemplazarlo se les cayó debido a que ya tomó una selección asiática.

¿Quién era el principal candidato para reemplazar a Martín Demichelis en Rayados?

Desde hace varias semanas se ha dado como un hecho que Martín Demichelis dejará este verano la dirección técnica de Rayados y el principal candidato para reemplazarlo era Julen Lopetegui, de quien se afirmó que dirigiría el Mundial de Clubes.

Pese a estas versiones, es incierto quien podría reemplazar a Martín Demichelis en Rayados en caso de que lo destituyan, esto debido a que el principal candidato que era Julen Lopetegui, acaba de firmar como nuevo entrenador de la Selección de Qatar.

Julen Lopetegui firmó contrato con la Selección de Qatar y no dirigirá a Rayados.

¿Por qué saldría Martín Demichelis de Rayados?

Es importante resaltar que Martín Demichelis no ha podido hacer funcionar a una de las plantillas más caras del futbol mexicano. El pasado mes de diciembre perdió la final contra América, hace unas semanas fue eliminado de Concachampions por Vancouver y ahora, no pudo meterse directo a Liguilla, fue a play in, cayó con Pachuca y si pierde con Pumas, Rayados estará fuera.

Aunado a eso, el ambiente entre Martín Demichelis y la plantilla de Rayados se ha deteriorado, esto después de la discusión que el técnico argentino sostuvo con Sergio Canales, quien a final de cuentas se llevó el respaldo del grupo de futbolistas regiomontanos por encima del entrenador argentino.

Dicho todo lo anterior, el juego del domingo es para Martín Demichelis un matar o morir con Rayados. La derrota prácticamente lo dejaría fuera del cargo, mientras que un triunfo le daría un poco más de crédito para en la Liguilla buscar mantener su puesto como técnico de La Pandilla.