Rayados de Monterrey sigue armndo su plantilla para el Clausura 2024, es por eso irían por Harold Preciado, quien fue campeón de goleo el torneo pasado.

Harold Preciado fue campeón de goleo del Apertura 2023 con un total de 11 anotaciones, es por eso que sus cualidades habrían llamado la atención de los Rayados de Monterrey.

Es por eso, que el delantero colombiano estaría a un paso de ser nuevo jugador del cuadro regio, de acuerdo con los últimos reportes.

De acuerdo con Claro Sports, los Rayados de Monterrey ya preparan una primera y muy jugosa oferta para que Club Santos acceda a vender a Harold Preciado.

Los Rayados no serían el único equipo que está preguntando por Harold, sin embargo sí sería el que mejor oferta podría dar y el más cercano para poder llegar a un acuerdo con Club Santos.Cabe recordar que al ser un jugador extranjero podría representar una cantidad muy importante para el equipo.

Rayados de Monterrey y sus refuerzos para la delantera

Los Rayados de Monterrey pusieron a casi todos sus jugadores en calidad de transferibles pues quieren armar de nueva cuenta un plantel competitivo para el Clausura 2024.

Cabe recordar, que las lesiones no le dieron tregua a los Rayados de Monterrey, pues perdieron a piezas importantes en el equipo y en la liguilla cayeron ante el Atlético de San Luis.

Es por eso, que el cuadro regio quiere rearmar su plantilla y ya tiene varias opciones, primero está la contratación de Brandon Vázquez goleador de la MLS, quien de acuerdo con los reportes está a un paso de ser nuevo jugador de Rayados.

Lo que le ha costado trabajo a los Rayados de Monterrey, ha sido darle salida a Rodrigo Aguirre y a Joao Rojas.

Y es que, ambos jugadores se han negado a salir del equipo pues no están conformes con sus opciones, por su parte Joao Rojas se negó a ir a Mazatlán FC, mientras que Rogelio Funes Mori tendría ofertas del futbol sudamericano pero no hay nada concretado. Rodrigo Aguirre no ha llegado a un acuerdo económico con Club Pachuca.

Harold Preciado acerca peligrosamente a Santos en el marcador. (Tomada de Vide / Tomada de Video)

Fernando Ortiz rumbo al Clausura 2024

Si bien los Rayados de Monterrey no tuvieron el desempeño que se esperaba, el Tano Ortiz está convencido de que para el Clausura 2024 pueden hacer un mejor trabajo.

Previo a la final de la Liga MX, el Tano Ortiz dio una breve entrevista y aseguró que se encontraba concentrado al 100% con su equipo en la pretemporada.

Incluso hasta el resto importancia a la final del futbol mexicano pues lo único importante para él en ese momento, era entrenar con su equipo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok