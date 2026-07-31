Dallas Cowboys tuvo a Tony Romo como uno de sus más recordados mariscales de campo durante 13 temporadas, pero ¿quién es?

Te contamos todo sobre la vida y carrera del ex jugador estadounidense de la NFL, Tony Romo.

¿Quién es Tony Romo?

Tony Romo ex jugador de la NFL que nació el 21 de abril de 1980 en San Diego, California en Estado Unidos.

Es conocido Tony Romo por su larga trayectoria como mariscal de campo en el equipo de Dallas Cowboys de la NFL.

¿Quién es Tony Romo? Ex jugador de la NFL (@tony.romo)

¿Qué edad tiene Tony Romo, ex jugador de la NFL?

Tony Romo, ex jugador de la NFL tiene 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tony Romo?

Tony Romo está casado desde 2011 con Candice Crawford de 39 años, ex reina de belleza y periodista deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Tony Romo, ex jugador de la NFL?

El ex jugador de la NFL, Tony Romo pertenece al signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Tony Romo?

Tony Romo y Candice Crawford tiene 3 hijos:

Hawkins Romo, de 14 años Rivers Romo, de 12 años Jones McCoy Romo, de 8 años

¿Quién es Tony Romo? Ex jugador de la NFL (@tony.romo)

¿Qué estudio Tony Romo, ex jugador de la NFL?

Tony Romo se graduó en la Universidad del Este de Illinois donde fue parte de la División I-AA de la NCAA con los Eastern Illinois Panthers.

¿En qué ha trabajado Tony Romo?

La carrera profesional como jugador de americano de Tony Romo en la NFL fue de 2003 a 2016 como el mariscal de campo del Dallas Cowboys.

Durante ese tiempo Tony Romo fue 4 veces al partido de las estrellas, Pro Bowl, además de romper récords históricos en yardas por pase y pases de touchdown con:

34 mil 183 yardas totales

Pases de touchdown: 248 anotaciones aéreas

Líder en rating de pasador: Con promedio de 97.1 del más eficiente del equipo

Más partidos de 300+ yardas: 46 partidos

Tras su retiro de la NFL, Tony Romo se convirtió en comentarista y analista de televisión, desde 2017 forma parte de la cadena estadounidense CBS Sports.