Diego Maradona tuvo muchas parejas sentimentales durante su vida; una de ellas la cubana Mavys Álvarez, quien era menor de edad cuando comenzó a relacionarse con el futbolista.

Derivado de su adicción a las drogas , Diego Maradona se trasladó a Cuba en el año 2000 junto a Claudia Villafañe, que en ese entonces era su esposa.

No obstante, el argentino ya no tenía una relación de pareja con Claudia Villafañe, de modo que tuvo el camino libre para conocer a Mavys Álvarez, que en ese momento tenía 16 años de edad .

Nacida en una familia humilde radicada en Matanzas, Cuba, Mavys Álvarez conoció a Diego Maradona gracias a Carlos Ferro Viera, amigo del futbolista.

Una vez que Carlos Ferro Viera le propuso conocer al que era el mejor jugador de futbol del planeta, la joven cubana rechazó el ofrecimiento , pero terminó aceptando por el apellido Maradona.

Según contó Mavys Álvarez en entrevista reciente con América TeV, la primera que da desde que fue “novia” de Diego Maradona, la convencieron de conocerlo bajo el argumento de que el futbolista estaba deprimido .

Cabe señalar que en Cuba no está penado que un adulto tenga una relación afectiva con una menor de edad (hasta 14 años), siempre y cuando sea consensuado.

De modo que Diego Maradona pudo ver sin restricción alguna a Mavys Álvarez, con quien comenzó una relación formal en 2001 , al grado que la llevó a vivir con él.

Es más, Diego Maradona la llevó a Argentina para que fuera testigo del partido de despedida y homenaje que le hicieron.

No obstante, en un primer momento el exfutbolista quiso llevarse a Mavys Álvarez en una maleta, a la cual le hizo orificios para que pudiera respirar.

Afortunadamente, Guillermo Coppola, amigo de Diego Maradona, le convenció de que mejor hablara con Fidel Castro, presidente de Cuba en esas fechas, para que le diera un permiso especial para salir.

Y es que en ese momento sólo se podía salir de Cuba teniendo una misión diplomática o un objetivo similar.

Finalmente, Fidel Castro autorizó que Mavys Álvarez saliera de Cuba por 20 días y viajará así con Diego Maradona a Buenos Aires , donde se llevaría a cabo su homenaje.

En la misma entrevista, Mavys Álvarez reconoció que conocer a Diego Maradona fue una experiencia extraordinaria, misma que, lamentablemente, le dejó serias secuelas.

Toda vez que años más tarde Mavys Álvarez, al igual que Diego Maradona , cayó en el mundo de las drogas , del cual le costó mucho trabajo salir.

Pues, como era de suponerse, cuando estuvo al lado del fallecido astro todo eran fiestas, salidas nocturnas y otros excesos , pese a que su familia no estaba de acuerdo.

“Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”

Mavys Álvarez