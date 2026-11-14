Querétaro vs Rayados chocan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Querétaro 2-3 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.
Pronóstico: Querétaro 2-3 Rayados.
Querétaro vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Rayados, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, E. Giménez
- Mediocampistas: Bernardo Parra, Carlo Adriano, Iker Benito, Mateo Coronel y Muñoz
- Delantero: Alí Ávila
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Erick Aguirre, Carlos Salcedo, Roberto de la Rosa y Luis Ricardo Reyes
- Mediocampistas: Fidel Ambriz, Iker Fimbres y Luca Orellano
- Delanteros: Uroš Đurđević, Jesús “Tecatito” Corona y Hugo Cuypers
Querétaro vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Querétaro vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Rayados
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One