Querétaro vs Rayados chocan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Querétaro 2-3 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 16 de de la Liga MX.

Pronóstico: Querétaro 2-3 Rayados.

Querétaro vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Rayados, en la Jornada 16 de Liga MX en su Apertura 2026.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, E. Giménez

Mediocampistas: Bernardo Parra, Carlo Adriano, Iker Benito, Mateo Coronel y Muñoz

Delantero: Alí Ávila

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Erick Aguirre, Carlos Salcedo, Roberto de la Rosa y Luis Ricardo Reyes

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Iker Fimbres y Luca Orellano

Delanteros: Uroš Đurđević, Jesús “Tecatito” Corona y Hugo Cuypers

Querétaro vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Querétaro vs Rayados se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas por Fox One.