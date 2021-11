¡Qué idiota! ¿Max Verstappen insultó a Checo Pérez?

Los ánimos se calentaron durante la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Max Verstappen explotó al no haber ganado la pole position.

Max Verstappen explotó, tras el percance entre Checo Pérez y Yuki Tsunoda luego de que el mexicano tuviera que abortar una de las curvas y recorrer por fuera , debido a que Tsunoda se le atravesó.

En consecuencia, Max Verstappen quien venía dominando, se desconcentró por la acción del mexicano y tuvo que disminuir la velocidad, perdiendo tiempo y alcanzando el tercer lugar.

Por ello, el piloto neerlandés hizo notar su molestia y lanzó insultos, aunque no se sabe si fue para Checo o para Tsunoda, pero dijo: “Increíble, idiota”, arremetió Verstappen, ya que Red Bull no logró obtener la pole position en tierras aztecas.

🤬"I D I O T"



Max Verstappen le dejó un recuerdito a Yuki Tsunoda, quien se atravesó en su último intento (también a Sergio Pérez) por la pole en el GP de México... #F1xFOX pic.twitter.com/pH94YjQ9RM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 6, 2021

Checo Pérez y Max Verstappen en Red Bull

La relación entre ambos pilotos siempre ha sudo buena, o al menos eso es lo que han dejado ver en múltiples entrevistas.

Asimismo, con altibajos, ambos han demostrado que pueden hacer un gran trabajo, aunque en el Gran Premio de México no hayan obtenido el resultado que esperaban en la clasificación.

Por ello, Checo Pérez habló para los medios y dio más detalles del incidente con Yuki Tsunoda: “En mi vuelta, llegando a la 11 me encuentro con Yuki y me levanta todo el downforce y perdí el auto ahí”, relató.

“Tenemos que ver qué paso, creo que mi alerón trasero no está al 100, lo tenemos que ver y espero que no afecte la carrera. Max tuvo unos daños en su auto y me cambiaron a mí el alerón trasero y creo que eso perjudicó un poco”.

Por otro lado, aseguró que el domingo todo puede pasar, y aunque sabe que Mercedes no es un rival sencillo, tienen que hacer su mayor esfuerzo.

“Fueron muy competitivos, muy rápidos en toda la clasificación. Tuvimos que cambiar el alerón trasero y de ahí para la calificación no fue lo mismo. Mercedes fue muy fuerte. Mañana todo puede pasar. Es una carrera bastante larga donde tenemos que ser pacientes y llegar al final”.

Checo Pérez en el GP de México (ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Checo Pérez en el Gran Premio de México

Checo Pérez tiene el sueño de subirse al podio en su país y sabe que puede lograrlo. Aunque arrancará en el cuarto sitio, aún tiene muchas posibilidades de estar entre los tres primeros.

“Es lo mínimo que se merece mi país, toda la gente, ahora estamos en Red Bull, pero desde el primer año he tenido un apoyo impresionante sin importar el lugar en el que acabara, sería un sueño”, afirmó.