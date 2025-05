Luis Ángel Malagón se ha convertido en uno de los mejores porteros mexicanos de los últimos años, tan es así que lleva la delantera para ser el titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Malagón aparece en la lista de convocados por el Vasco Aguirre para disputar la Copa Oro en este verano pero antes el portero está concentrado para el juego América vs LAFC.

Con el América el portero mexicano también ha gozado de buenos momentos siendo pieza clave en los resultados de los azulcremas en los últimos dos años.

Luis Malagón ha sido considerado por algunos como el reemplazo de Memo Ochoa pero recientemente se reveló un tema que podría darle un giro a la situación del guardameta.

¿Qué hizo Luis Ángel Malagón? Filtran supuesto problema legal que lo podría dejar fuera de América y Selección Mexicana

Luis Ángel Malagón se prepara con el América para el juego ante el LAFC por el boleto al Mundial de Clubes pero mientras el portero entrena se filtró su supuesto problema legal.

Fue en el podcast Raza Deportiva de ESPN, conducido por los periodistas Rafael Ramos y Elizabeth Patiño, donde la periodista reveló que Malagón atraviesa un problema legal que podría dejarlo fuera del América y de la Selección Mexicana.

“No puedo decir mucho más en este podcast, porque no tengo las pruebas. Pero Malagón está en una situación personal muy delicada que inclusive podría poner en peligro su continuidad en Selección Mexicana. Muy delicada”, comentó Patiño para el podcast de ESPN.

Javier Aguirre ya estaría enterado del supuesto problema legal de Luis Ángel Malagón

Aunque no se dieron a conocer los detalles del supuesto problema legal de Luis Ángel Malagón, la periodista Eli Patiño reveló que Javier Aguirre está enterado de la situación del portero.

“Es una situación delicada que a mí me sorprende, que con el tiempo que ha pasado no se haya filtrado. Ya lo sabe Javier Aguirre y le cayó como balde de agua fría. No sé si es el fin de Malagón pero sí es una situación que te puede dejar fuera de la Selección Mexicana y no sé qué vaya a pasar con su carrera” contó Patiño.

Hay que recordar que Luis Malagón apenas registra siete partidos con el Tricolor en donde recientemente conquistó la Nations League y ganó el premio a mejor portero del torneo.