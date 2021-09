Comenzó una nueva temporada de la NFL y una de las grandes incógnitas es si Tom Brady ganará otro campeonato, el octavo de su carrera, con los Tampa Bay Buccaneers.

Fue el propio Tom Brady quien habló al respecto en una ponencia durante un magnoevento de la Fundación Telmex-Telcel, donde señaló que se siente capaz de ganar otro anillo.

“Todavía siento ganas de un campeonato. Así que siento que todavía puedo ganar un campeonato. Seguiré haciendo lo que amo. Creo que esa es la motivación. La motivación para mí es que tengo un compromiso con mis compañeros de equipo, ser lo mejor que yo pueda para ellos. Me presentaré todos los días motivado y asegurándome de que no seré yo la razón por la que no triunfemos”

Tom Brady