Puebla vs Rayados chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Puebla 2-3 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: Puebla 2-3 Rayados.
Puebla vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Rayados, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
Puebla
- Portero: Julio González
- Defensas: Efraín Orona, Juan Fedorco, Javier Pachuca y Nicolás Díaz
- Mediocampistas: Miguel Ramírez, Ariel Gamarra, Javier Rivas y Raúl Castillo
- Delanteros: Emiliano Gómez y Alejandro Organista
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga y Alonso “Daniel” Aceves
- Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres y Orbelín Pineda
- Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers
Puebla vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Puebla vs Rayados juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ESPN.
- Partido: Puebla vs Rayados
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Disney+ y ESPN