Puebla vs Rayados chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Puebla 2-3 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Puebla 2-3 Rayados.

Puebla vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Rayados, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Puebla

Portero: Julio González

Defensas: Efraín Orona, Juan Fedorco, Javier Pachuca y Nicolás Díaz

Mediocampistas: Miguel Ramírez, Ariel Gamarra, Javier Rivas y Raúl Castillo

Delanteros: Emiliano Gómez y Alejandro Organista

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga y Alonso “Daniel” Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres y Orbelín Pineda

Delanteros: Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers

Puebla vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Puebla vs Rayados juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ESPN.