Puebla vs Querétaro juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Puebla 1-1 Querétaro es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Puebla 1-1 Querétaro.

Puebla vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Puebla vs Querétaro, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Puebla

Portera: Silvia Machuca

Defensa: María Peraza, Dulce Martínez, Yulexi Díaz y Vania Moron

Mediocampo: Adriana Nakano, Laura Herrera, Natalia Collado y Abigail López

Delantera: Juliet Nalukenge y Kendyl Terrell

Querétaro

Portera: Marta Alemany

Defensa: Alondra Camargo, Liliana Fernández, Karla García y Fátima Delgado

Mediocampo: Emily Flores, Ángela Flores y Mirelle Arciniega

Delantera: Lía Morán, Leidy Ramos y Solange Lemos

Puebla vs Querétaro: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Puebla vs Querétaro en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 12 horas por Youtube.