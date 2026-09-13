Puebla vs Querétaro juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Puebla 1-1 Querétaro es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Puebla 1-1 Querétaro.
Puebla vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Puebla vs Querétaro, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Puebla
- Portera: Silvia Machuca
- Defensa: María Peraza, Dulce Martínez, Yulexi Díaz y Vania Moron
- Mediocampo: Adriana Nakano, Laura Herrera, Natalia Collado y Abigail López
- Delantera: Juliet Nalukenge y Kendyl Terrell
Querétaro
- Portera: Marta Alemany
- Defensa: Alondra Camargo, Liliana Fernández, Karla García y Fátima Delgado
- Mediocampo: Emily Flores, Ángela Flores y Mirelle Arciniega
- Delantera: Lía Morán, Leidy Ramos y Solange Lemos
Puebla vs Querétaro: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Puebla vs Querétaro en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 12 horas por Youtube.
- Partido: Puebla vs Querétaro
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube