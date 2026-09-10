PSV vs Shakhtar se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 10:45 horas por Fox One.

Partido: PSV vs Shakhtar

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Philips Stadion

Transmisión: Fox One

PSV vs Shakhtar: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El jueves 10 de septiembre de 2026 es el partido de la Jornada 1 de la Champions League: PSV vs Shakhtar.

PSV vs Shakhtar: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Champions League?

El partido PSV vs Shakhtar iniciará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One.

Partido: PSV vs Shakhtar

Fase: Jornada 1

Torneo: Champions League

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Philips Stadion

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan PSV vs Shakhtar a la Jornada 1 de la Champions League?

PSV va en el segundo lugar de la Eredivise con 10 puntos. Mientras que el Shakhtar, marcha tercero de su liga, con 9 puntos conseguidos.

Ambos equipos intentarán llevarse la victoria en su primer partido de la Champions League 2026-2027.