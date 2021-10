La polémica en el gol de Mbappé que le dio el triunfo a la Selección de futbol de Francia en la Liga de Naciones se hizo presente en los medios europeos, pues para muchos no era válido.

Para algunos medios españoles, la anotación tuvo que ser anulada pues el jugador del París Saint Germain, Mbappé, se encontraba en posición adelantada y el triunfo fue injusto.

Todo ocurrió en el minuto 79, cuando Theo Hernández le dio la asistencia a Mbappé en el área chica, pero el jugador se encontraba por delante de la línea defensiva , sin embargo, el esférico no hizo contacto con él, pues antes llegó a los pies de Eric García.

Pese a los intentos de la zaga española de despejar y evitar la anotación, Mbappé remató de cara a la portería, dejando sin posibilidades al arquero y la Selección de futbol de Francia se llevó el triunfo.

Prensa arremte contra la Selección de futbol de Francia

Luego del polémico triunfo en Liga de Naciones dela UEFA, los análisis en diversos medios europeos no se hicieron esperar, algunos salieron en defensa de Mbappé, mientras que otros aseguraron que el trabajo arbitral fue pésimo.

El diario español Marca, criticó la decisión del VAR: “una incomprensible interpretación del VAR sobre una nueva y ridícula regla del fuera de juego arruina a España”, se lee en sus notas principales.

Por su parte, el diario francés L’Équipe analizó el gol de Mbappé, y entre las líneas admiten que fue una jugada que generó “muchas preguntas” y aunque , el delantero sí estaba en fuera de juego , la anotación se generó en el lugar correcto.

“Otra copa para casa”, escribe el diario L’Équipe, y agregó que este título resulta importante, pues se consiguió tres años después del la Copa del Mundo.

Selección de futbol de Francia vs Selección de futbol de España

Después de la derrota de la Selección de futbol de España, fue el técnico Luis Enrique Martínez quien prefirió guardarse sus comentarios respecto al arbitraje y no hablar mal de nadie.

“Me muero de ganas de hablar pero no voy a entrar en este juego. Desde que soy entrenador, durante más de diez años nadie me ha escuchado hablar mal de los árbitros. Intento que mi equipo sea lo mejor posible”, afirmó en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que en el campo no pudo observar todo con detalle y prefirió no emitir ningún juicio de valor.

“En el campo no tenemos la mejor visión pero me ha parecido una jugada difícil y no quiero hacer ninguna reflexión porque sabéis mi costumbre de no hablar de los árbitros. Me centro en las cosas que puedo controlar”, añadió.