México.- Tremendas declaraciones que darán mucho de qué hablar fueron las que lanzó Kylian Mbappé, pues admitió que pidió salir del PSG desde julio pasado.

En una entrevista con RMC Sport, la cual todavía no es revelada en su totalidad, Kylian Mbappé reveló que en julio pasado pidió su salida del PSG debido a que no quería renovar su contrato, el cual vence en el verano del 2022 .

Según el crack francés de 23 años, el anuncio fue hecho con oportunidad al club a fin de que se tomaran los recaudos pertinentes.

De ahí que Mbappé no entienda por qué el PSG frustro su salida, si su intención era que todas las partes involucradas salieran ganando.

Y es que, recordemos, si el campeón del mundo no renueva su contrato, como parecer ser ocurrirá, se podrá marchar gratis en el verano siguiente.

“Pedí irme, porque desde el momento en el que no quería renovar, le dije al club que quería irme. Quería que el club tuviera una indemnización importante por mi venta para que pudiera fichar a un recambio de calidad… Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. Quería que todo saliera bien para llegar a un acuerdo. Les dije, si no queréis que me vaya, me quedaré”

Una de las declaraciones más controversiales de Kylian Mbappé fue la realiza en torno al presidente de PSG , Nasser Al-Khelaïfi.

Y es que Kylian Mbappé aseguró que le dio miedo cuando el presidente del PSG le dijo que “ nunca saldrá libre ”.

Asimismo, Kylian Mbappé rechazó las versiones sobre que rompió sus relaciones con Leonardo de Araújo, el director deportivo del PSG .

Pues relató que fue la propia directiva la que le comunicó que su nuevo interlocutor sería el presidente Nasser Al-Khelaïfi.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación. Que no quería hablar más con Leonardo y eso no es cierto. No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Lo dije bastante temprano. Quería irme a finales de julio y eso es lo que dije. No aprecié el hecho de que me dijeran, ‘sí, ya se quiere ir’, a finales de agosto. Es mentira. Dije a finales de julio que quería irme”

