México.- Kylian Mbappé continúa lanzando declaraciones polémicas, pues ahora afirmó que tiene que correr en el PSG para que Lionel Messi, fichaje bomba, pueda caminar en la cancha .

Fue en una entrevista con L’Equipe donde Kylian Mbappé aseguró que no tiene problemas en realizar recorridos más largos si esto permite que Lionel Messi pueda caminar.

“No tengo problemas en correr para que Messi pueda andar. Hay una jerarquía y no hay problema. ¡Es Messi!”

En el mismo sentido, Mbappé reconoció que tras la llegada de Messi se dio cuenta de que “ya no era la única estrella” en el PSG, de modo que comenzó a realizar sacrificios.

“Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año voy sobrado. Cuando juegas con grandes jugadores, tienes que hacer sacrificios. Ya no eres la única estrella. Ya no eres solo tú, eres tú y el resto”

Kylian Mbappé