El fichaje de Sergio Canales causó mucho furor en los aficionados y particularmente en un periodista regiomontano, quien asustó a todos en el aeropuerto de Houston al pronunciar la palabra bomba, haciendo alusión a la llegada de Sergio Canales a Rayados de Monterrey.

Se trata del periodista Willie Gonzaléz de Multimedios, quien fue uno de los encargados de darle todo el seguimiento a la operación Canales-Monterrey.

Tras darse a conocer que Sergio Canales se convertiría en nuevo jugador de Rayados de Monterrey, el periodista lo celebró, razón por la que estuvo a punto de ser arrestado por la policía del aeropuerto de Houston.

La anécdota de @williemty en el aeropuerto de Houston. Asustó a más de uno tras decir: “¡Ya llegó la bomba!” 🫣💣🇪🇸 pic.twitter.com/j2OmRGTSp1 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 26, 2023

Willie Gonzalez celebró el fichaje de Sergio Canales

El fichaje de Sergio Canales desató la locura en los aficionados de Rayados de Monterrey, pero sobre todo en el periodista de Multimedios, Willie Gonzalez, quien celebró la llegada del futbolista español.

En uno de sus programas de radio, Willie Gonzaléz contó como vivió la experencia de la llegada de Sergio Canales a Rayados de Monterrey, quien la celebró de una manera muy épica.

“Llego al aeropuerto de Houston, estaba yo en la sala, me habla el agente de Canales y me dice un dato y yo de caliente digo: Señores y señoras estoy en posición de confirmarles, en el aeropuerto adentro ¡Qué llegó la bomba! ¡La bomba! dijó el periodista.

Sin embargo esa manera de celebrar no fue del agrado de la gente que se encontraba en el aeropuerto pues destacó que se hizo un silencio incómodo, por una palabra que había expresado, siendo así que asustó a la gente de su alrededor.

Williee González cerca de ser arrestado por la policia

El festejo por la llegada de Sergio Canales a Rayados de Monterrey por poquito termina mal para el periodista Willier González, quien estuvo a punto de ser arrestado por la policia.

Y esque el comunicador, detalló que expresó en varias ocasiones la palabra “bomba” por lo que, Willie Gonzalez espantó a la gente que se encontraba ahí, después de dar unos pasos estuvo a punto de ser arrestado por la policia del aeropuerto.

“Dije tres o cuatro veces la palabra bomba en el aeropuerto internacional de Houston, cuando me voy a subir al avión, los agentes me preguntan, cual bomba, les explique que me había inventado una bomba de nombre Canales que ya había explotado”.

“Tuve que enseñarles videos, ahí viene la bomba, ahí viene la bomba, ok siga, mmmtaa me limpie” indicó el periodista.

