Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio el “Checo” Pérez, lanzó su propio mezcal y fue compartido en sus redes sociales. El papá de Checo Pérez compartió varias versiones de su bebida y los fans se emocionaron, pues ya quieren probarlo y conocer su precio.

Tanto en Facebook, Instagram y X, el papá de Checo Pérez publicó imágenes sobre el nuevo mezcal llamado “Papá Pérez”. Dos de las botellas que reveló tienen detalles mexicanos y otra más transparente.

El mezcal del papá de Checo Pérez es hecho en México, cuenta con 100% de agave y pese a que aún se desconoce su precio, más de un usuario se emocionó por probar lo nuevo del padre del piloto mexicano, quien al parecer, ya tiene un arreglo con una escudería de la Fórmula 1 para regresar a las carreras la próxima temporada.

MEZCAL PAPÁ PÉREZ pic.twitter.com/P1JSauX31R — Antonio Pérez Garibay (@AntonioPerezJAL) May 15, 2025

¿Qué dice el papá de Checo Pérez sobre el regreso de su hijo a la Fórmula 1?

Luego de la salida del piloto mexicano de la escudería Red Bull, el papá de Checo Pérez fue cuestionado sobre si su hijo regresará a las carreras para la temporada 2026, a lo que el padre respondió que se vienen cosas grandes para Sergio.

“Sergio está haciendo cosas grandes, lo que Sergio está cocinando es algo muy grande para la afición de México, van a estar muy contentos, muy orgullosos, esperemos que todo esto sea por muchos años más”, dijo el papá de Checo Pérez.

El papá de Checo Pérez admitió que el piloto mexicano tuvo las puertas abiertas en otras escuderías antes de finalizar la temporada pasada, sin embargo, no le convencieron a su hijo.

“Sergio está con las ganas de regresar a ser campeón solamente, es lo único que le falta, o sea, no tendría para nada que regresar a Formula 1 si no es campeón del mundo; él es subcampeón del mundo en Formula 1, algo que nunca habíamos tenido en México. Tuvo oportunidades y puertas abiertas con otros equipos para quedarse este mismo año, pero no era bueno el nivel en el que quiere estar. Se merece estar peleando el frente”, afirmó.

¿Checo Pérez regresará a la Fórmula 1?

Pese a que ha habido rumores de que Checo Pérez se unirá a Cadillac para la próxima temporada, aún no existe nada oficial que lo confirme, sin embargo, su padre señaló que el piloto tapatío dejó nuevos seguidores en el automovilismo.

Añadió que, pese a que no vemos a su hijo esta temporada, él regresará más fuerte que nunca el próximo año 2026, sin importar con la escudería que Checo Pérez decida firmar.