Pachuca vs Rayadas chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Miércoles 11 de noviembre a las 21 horas, por Fox One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Rayadas

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 11 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One y Tubi

Pachuca vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El miércoles 11 de noviembre de 2026 continúa la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Pachuca vs Rayadas.

Pachuca vs Rayadas: Horario del partido de la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Pachuca vs Rayadas de la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido Pachuca vs Rayadas podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.