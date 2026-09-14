Pachuca vs León juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-3 en en la cancha del Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs León: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

Pachuca 0-3 Léon es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pachuca 0-3 León.

Pachuca vs León: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs León, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra

Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira y Nina Nicosia

Delanteras: Aline Gomes, Paola García y Charlyn Corral

León

Portera: Nicole Buenfil

Defensas: Ana Lozada, Fernanda Pinilla, Alondra Camargo y Selene Cortés

Mediocampistas: Valeria Razo, Ruth Bravo y Vanessa López

Delanteras: Daniela Calderón, Sanjuana Muñoz y Yashira Barrientos

Pachuca vs León: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

Pachuca vs León en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 19 horas por Fox One.