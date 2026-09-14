Pachuca vs León juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-3 en en la cancha del Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs León: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
Pachuca 0-3 Léon es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Pachuca 0-3 León.
Pachuca vs León: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs León, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Kelly Caicedo y Berenice Ibarra
- Mediocampistas: Karla Nieto, Andrea Pereira y Nina Nicosia
- Delanteras: Aline Gomes, Paola García y Charlyn Corral
León
- Portera: Nicole Buenfil
- Defensas: Ana Lozada, Fernanda Pinilla, Alondra Camargo y Selene Cortés
- Mediocampistas: Valeria Razo, Ruth Bravo y Vanessa López
- Delanteras: Daniela Calderón, Sanjuana Muñoz y Yashira Barrientos
Pachuca vs León: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
Pachuca vs León en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Pachuca vs León
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One