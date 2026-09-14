Pachuca vs León en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 14 de septiembre a las 19 horas por Fox One.

Partido: Pachuca vs León

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Pachuca vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 14 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pachuca vs León.

Pachuca vs León: Horario del partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs León de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pachuca vs León podrá verse a través de la señal de Fox One.