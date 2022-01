Oscar, el brasileño que tiene uno de los salarios más altos desea llegar al FC Barcelona

Oscar, el brasileño que tiene uno de los salarios más altos de todo el mundo, desea llegar al FC Barcelona.

Sin duda, el mercado invernal ha dado mucho de que hablar y el FC Barcelona tiene la intención de contratar grandes refuerzos, aunque los recursos económicos han sido un impedimento.

No obstante, el club esta buscando un centro delantero y aunqua esa es la prioridad, Oscar dos Santos jugador del Shanghai Port, quien salió del Chelsea por una cantidad de 1389 millones de pesos está interesado en llegar a Barcelona.

En ese sentido, el brasileño Oscar dos Santos presume el quinto salario más alto de todo el planeta y con 30 años uno de sus deseos es regresar a Europa aunque eso implique sacrificar su salario.

De acuerdo con medios españoles, Oscar seguiría los pasos de Dani Alves y estaría dispuesto a bajar sus ingresos con tal de llegar al cuadro culé.

Chelsea arrolló al Swansea con un categórico 5-0, con sendos dobletes del brasileño Oscar y del español Diego Costa, y se afianzó en la primera posición de la Premier League.

Oscar dos Santos en el Chelsea

El brasileño que también es un jugador importante en la Selección de futbol de Brasil, anotó 38 goles en su etapa con el Chelsea y jugó un total de 203 partidos.

Puede presumir que en su palmarés tiene 2 Premier League, una Europa Legue y una Copa de Liga. Mientras que en su actual equipo de China ha levantado una Liga en 2018 y una FA Cup un año más tarde (2019) .

El contrato de Oscar en el Shanghai Port finaliza e el 2024 por lo que los blaugranas tendrían que desembolsar una gran cantidad de dinero si desean llevárselo.

Xavi Hernández (LLUIS GENE / AFP)

Xavi Hernández en el FC Barcelona

Xavi Hernández no tiene una tarea sencilla en el conjunto español, pues a pesar de que ha cambiado la forma de trabajo tratando de que haya más disciplina; tiene muchos retos por delante.

“No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en cualquier club. Cuando he tenido normas hemos ido bien y cuando las hemos tenido hemos ido mal. No es cuestión de ser duro es poner unas normas y están ahí para cumplirlas. No es disciplina, es órden”