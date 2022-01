Real Madrid y el polémico penal contra Valencia que generó críticas en redes sociales

Real Madrid fue blanco de cŕiticas, luego de que el silbante haya señalado un polémico penal en el partido contra Valencia.

El cuadro merengue obtuvo su primera victoria de 2022 contra Valencia con un abultado marcador de 4-1 pero la polémica no se hizo esperar por una dudosa jugada que culminó en gol a favor del Real Madrid.

Durante el primer tiempo, Valencia tuvo jugadas de peligro, pero no lograron concretar. No obstante a pocos minutos de que terminara la primera parte, Gayá cometió un error que le permitió a Casemiro entrar al área chica.

Una vez estando cerca de la portería, Omar Alderete intentó impedir que avanzara y aunque aparentemente no tuvo nada que ver en su tropiezo, el silbante decidió marcar la pena máxima.

Aimismo, no se revisó la jugada en el VAR, lo que causó más molestia en el equipo. Karim Benzema fue el encargado de realzar el cobro y anotar el gol al minuto 43.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

Valencia lanza dardo contra el Real Madrid

Luego de la polémica, a través de las redes sociales del Valencia, escribieron un polémico mensaje que incluso fue respaldado por más personalidades del deporte, como Gerard Piqué.

En el mensaje fueron bastante directos, e incluso etiquetaron a la famosa serie de Netflix, “La casa de papel” para expresar su inconformidad.

“Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel”, se lee en la publicación de Twitter.

Pero no se quedó ahí, pues el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué llegó a unirse a la polémica con otro mensaje que causó revuelo , pues replicó el mensaje y escribió: “No lo digáis muy alto que os van a sancionar”.

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

Carlo Ancelotti se pronuncia respecto a la pubicación de Valencia

En conferencia de prensa, el técnico merengue aseguró que le pareció muy claro el penal pero no vio a jugada con detenimiento.

“No te puedo contestar porque no he visto la jugada, no he visto nada del partido. Me pareció desde lejos bastante claro, pero de verdad que no sé qué ha pasado”, agregó.

Luego de las críticas aseguró que el Real Madrid hizo un buen trabajo, pues a pesar del penal, ganaron con una amplia ventaja.

“No sé qué decir. Tengo que evaluar el partido. Hemos jugado bien, hemos merecido ganar. Es verdad que hemos abierto el marcador con un penalti, eso nos ha ayudado, pero ha sido un partido completo.