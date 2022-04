Oribe Peralta se retiró del futbol profesional en el 2021, jugando para el Club Deportivo Guadalajara.

Pero el llamado Cepillo no se fue muy contento por cómo lo trataron en el Rebaño.

En una entrevista realizada parta TUDN, el exdelantero aceptó que se fue con una espinita clavada, porque siempre se entregó al 100 por ciento, “y no me dejaron jugar”.

“El ir a al Club Chivas, era una espinita que tenía clavada (, a finales de los 90, estuvo a punto de debutar en ese equipo y en el 2005 los reforzó al equipo por cuatro juegos en la Copa Libertadores de América)”.

Peralta sabía que no llegaba en su mejor forma: “Sabía que no iba a ser lo mismo que en aquel tiempo, porque llegué con más años, pero fui y siempre me entregué al 100 por ciento”.

Pero: “No me dejaron jugar”.

Oribe Peralta: Su primera incursión en el Club Chivas

Oribe Peralta fue mucho más a fondo al hablar de su primera aparición en el Club Chivas, que fue cuando apenas iniciaba en el futbol profesional.

“Había cumplido 18 años. Estaba entrenando con las reservas, no había firmado ni contrato, pero sabía que en cualquier momento me podían hablar”, pero…

En ese momento, a finales de los 90, vino la venta del Club Chivas, a Jorge Vergara.

“Vinieron muchos cambios, corrieron a Oscar Ruggeri, quién era el que me tenía en vista y los directivos les dijo a los del Cesifut (su escuela formadora) que me regresen con ellos, porque no iban a pagar lo que se había acordado”.

Jorge Vergara no quiso fichar a Oribe Peralta al inicio de su carrera (Mexsport)

Oribe Peralta:Por qué decidió jugar al final de su carrera por el Club Chivas

A los 39 años de edad, Oribe Peralta quien se había convertido en símbolo del archirrival del Rebaño el Club América, decidió jugar por el cuadro tapatío.

Una acción que meditó con toda su familia.

“Llegar al Guadalajara me costó un poco el qué dirán. Estaba en La Partida (su hogar en Torreón) , hablé con mi familia, hermanos, mis papás, mi esposa y pregunté. Todos me apoyaron así que no me importó lo que dijeran los demás”·.

Le quedaba un año más con las Águilas y en Chivas le ofrecieron año y medio más. Pero todos se sabe lo que pasó al final: “No me dejaron jugar”.