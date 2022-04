Paco Palencia estuvo en el ojo del huracán, debido a que apareció en una conferencia de prensa de Club Chivas l o que levantó las sospechas sobre su posible llegada como estratega.

Cabe recordar, que Ricardo Cadena tomó el mando del equipo tras la salida de Michel Leaño y el equipo parece ir por buen camino.

Sin embargo, Paco Palencia quien entrenó por última vez a Mazatlán FC apareció en la conferencia de prensa a distancia que ofreció el jugador Hiram Mier.

Aunque, Club Chivas también aclaró que las conferencias son libres y muchas personas pueden tener acceso, muchos pensaron que se trataría de su llegada al cuadro rojiblanco.

Y en plena conferencia de Chivas con Hiram Mier, apareció conectado Juan Francisco Palencia pic.twitter.com/hebqsiA8HN — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) April 27, 2022

Paco Palencia aclara la polémica

Paco Palencia aclaró, que no tiene ningún tipo de relación profesional con el equipo.

Además, aclaró que estaba en la conferencia porque trabaja para Fox Sports en Estados Unidos y fue invitado a participar en dicha conferencia.

Asimismo, Club Chivas aclaró la polémica a través de sus redes sociales y dejó claro que fue un invitado más en la conferencia.

“Hoy tuvimos un invitado especial en la Conferencia de Prensa. @PacoPalenciaOfi nuevo integrante de @FOXDeportes. Mucho éxito en esta nueva etapa”, escribió el Rebaño.

Con eso, el Club ha terminado con los rumores que ligan a Palencia en la dirección técnica del equipo.

Hoy tuvimos un invitado especial en la 🎙 Conferencia de Prensa. @PacoPalenciaOfi nuevo integrante de @FOXDeportes.



Mucho éxito en esta nueva etapa 🎥



Ahí se los encargo ChivaHermamos @pulpozuniga y @emperadorsuarez 👊 pic.twitter.com/OjEmjE9umC — CHIVAS (@Chivas) April 27, 2022

Club Chivas en el Clausura 2022

Club Chivas parece que se ha ido recuperando poco a poco y bajo el mando de Ricardo Cadena han podido recuperarse de los descalabros que sufrieron bajo el mando de Michel Leaño.

Pese a su buen desempeño, Ricardo Cadena aclaró para Marca Claro que le gustaría seguir al mando del equipo pero prefiere ir paso a paso.

“Voy paso a paso. Yo me veo en este próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase. Después, es algo que no está en mis manos, que no me corresponde y ya lo veremos en su momento”.