Ricardo Cadena se habría ganado ser DT en el próximo torneo, pues sus recientes actuaciones han dejado satisfechos a los aficionados.

El técnico actual de Club Chivas, Ricardo Cadena aseguró que desea permanecer en el equipo. Sin embargo, prefiere ser cauteloso y no adelantarse.

“Voy paso a paso. Yo me veo en este próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase. Después, es algo que no está en mis manos, que no me corresponde y ya lo veremos en su momento”.

Aunque, también agradeció la posibilidad que le está dando la institución para seguir creciendo en el equipo.

“Pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de fútbol que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer”, dijo para Marca.

Ricardo Cadena (MEXSPORT)

Ricardo Cadena reconoce los puntos a favor de Michel Leaño

Asimismo, Ricardo Cadena señaló los puntos positivos que tenía el equipo cuando tomó las riendas del plantel.

Dejó claro que Miguel Leaño dejó una plantilla muy unida y eso le ha ayudado mucho en sacar adelante la parte deportiva.

“Marcelo tenía un vestidor sano, con transparencia, noble, esa parte ayuda muchísimo. En lo deportivo, el equipo desarrolló muy buenos pasajes en los partidos y venía haciendo cosas interesantes, cosas que ayudaron mucho a que con mi incorporación sacara ventajas”, dijo.

Club Chivas próximo encuentro

Club Chivas se medirá ante Club Necaxa en la jornada 17 de la Liga MX.

El partido dará inicio a las 19:00 horas tiempo del centro de México de este 29 de abril y se podrá seguir a través de la señal de TV Azteca.

Cabe recordar, que el Rebaño se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de cocientes, mientras que los dirigidos por Jaime Lozano están en el noveno puesto.