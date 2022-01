Orbelín Pineda escribió emotivo mensaje de despedida a Cruz Azul; el jugador emprendió una nueva aventura en el Celta de Vigo.

El Maguito se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición celeste y para el torneo Clausura 2022 recibió una oferta en el Celta de Vigo que no dudó en aprovechar.

Por ello, el jugador envió un mensaje de despedida a Cruz Azul luego de unirse al equipo español, donde agradeció el apoyo durante el tiempo que militó en el conjunto.

“Hace 3 años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mi por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logró el anhelado campeonato”.

Cabe recordar, que Orbelín fue un jugador clave para que Cruz Azul rompiera la sequía de 23 años sin título y consiguieran su novena copa.

" Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en la buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño, gracias Cruz Azul.Su amigo Orbelin”.

Orbelín Pineda rompió un récord en su llegada al Celta de Vigo

La llegada de Orbelín Pineda causó revuelo en el Celta de Vigo, pues cuando el club español compartió en su cuenta de Twitter la legada del mexicano, se convirtió en la publicación con más likes.

Cabe recordar, que el futbolista mexicano firmó un contrato hasta 2027 y se unirá a su compatriota, Néstor Araujo.

“La magia y la polivalencia de Orbelín Pineda impulsarán el ataque del RC Celta, que abre este periodo de fichajes invernal con la llegada, tras la conclusión de su contrato con Cruz Azul, del internacional Mexicano. Orbelín Pineda (Coyuca de Catalán, (24/03/1996) firma hasta junio de 2027″, escribió el club.

Aunque, aún no se conoce la fecha de su debut, se espera que sea después de que pase los exámenes médicos y se podría dar el 19 de enero.

Celtistas, este chico llega a full 🔋🔥 ¡Primeras palabras de 𝑠𝑢 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜 @orbelin90!#BenvidoOrbelín #RCCelta pic.twitter.com/If9RGZ1S49 — RC Celta (@RCCelta) January 7, 2022

Cruz Azul en el Clausura 2022

Aunque el cuadro celeste sufrió importantes bajas, también pudo reforzar su plantilla con buenos jugadores.

Uno de los más destacados, fue la llegada de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga de Chivas , a cambio de Roberto Alvarado.

También, se reforzó con Christian Tabó de Club Puebla y Erik Lira de Club Universidad Nacional aunque se está a la espera de que se confirme a Cristian Pavón de Boca Juniors