Caixinha echa de Santos a delantero por el que corrieron a Almada

Alessio da Cruz, delantero neerlandés, deja a los laguneros, por indisciplinado. El atacante habría sido una de las causas de la salida del anterior técnico.

La noticia de que Guillermo Almada saldría de Santos Laguna, sorprendió a muchos, porque el técnico uruguayo había hecho mucho con poco.

El cuadro lagunero, durante los últimos torneos, sufrió de muchas lesiones en jugadores claves, de contagios de Covid, lo que obligó al técnico a darle mucha más cabida de la pensada a los jóvenes, lo que dio buenos resultados, clasificando a las finales y luchando por el título en la final del Clausura 2020 ante Cruz Azul.

Guillermo Almada (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Entonces... ¿Por qué salió?

Los rumores apuntaron a que Almada endureció la disciplina en todos los aspectos y no dejó que el neerlandés Alessio Da Cruz, se saliera con la suya, cuando de cara al repechaje del torneo anterior, se fuera de permiso a su país a sacar su visa para jugar por la selección de Cabo Verde, y regresara días después de lo pactado.

Lo que encendió a Almada, la discusión casi llegó a los golpes por lo que decidió separarlo del plantel de forma indefinida, declarando públicamente que mientras él fuera el técnico, no volvería a jugar en Santos...

Guillermo Almada (Mexsport)

La directiva le jugó chueco

La directiva de Santos no estaba dispuesta a perder la inversión que se hizo por Alessio, así que cuando terminó el torneo pasado y se planeaba el Clausura 2022, le exigieron a Almada que reintegrara al europeo al equipo, a lo que se negó tajantemente, y como las relaciones ya estaban algo tensas, los laguneros decidieron cortarlo y dejar al delantero.

Pero.... Nadie sabe para quién trabaja. Llegó Pedro Caixinha a Santos y como se sabe, el lusitano es más fiero que ninguno, cuando toma un club se apodera totalmente de él y lo primero que hizo fue analizar la situación del atacante.

Con el paso del tiempo se dio cuenta que las actitudes del jugador no le iban a ayudar al equipo así que decidió darle las gracias y cortarlo, metiendo en un grave problema a los directivos del Santos porque ahora deben de encontrar un sustituto urgentemente. Dicen que nadie chistó cuando el exforcado dijo que no necesita a Alessio, y la directiva no lo iba a echar como lo hicieron con Almada.

La moraleja

La moraleja es que nadie sabe para quién trabaja. Guillermo Almada, sigue siendo bien valorado en México, ligó trabajo en Pachuca, Alessio ahora no tiene equipo, y los directivos santistas se quedaron mudos ante la imposición de Caixinha.