El mundo del boxeo se encuentra en shock tras un insólito episodio que involucra al hijo de Julio César Chávez.

En lo que parecía ser una noche normal de boxeo, el hijo de Julio César Chávez subió al ring, listo para pelear, pero lo que no se esperaba era que su rival nunca apareciera.

La imagen del hijo del legendario campeón mundial, esperando en solitario, se ha vuelto viral, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

¿Quién es el hijo de Julio César Chávez que dejaron plantado en el ring?

Este sábado 5 de octubre, Omar Chávez, hijo del legendario Julio César Chávez, vivió una de las noches más desconcertantes de su carrera cuando su pelea contra Misael Rodríguez fue cancelada de última hora.

Todo estaba listo para el esperado enfrentamiento entre ambos boxeadores mexicanos, pero Rodríguez decidió no subirse al ring, dejando al hijo de Julio César Chávez y al público completamente desconcertados.

Luego de algunos minutos, Omar se dirigió a los presentes: “La verdad que estoy en shock porque no sé qué pasó, nunca me había pasado esto. Estuve dos meses entrenando en la Malinche, vengo, doy el peso. Cumplo con todo lo que la comisión me pide”.

El hijo del gran campeón mexicano no pudo ocultar su incomodidad y continuó: “Se me hace una falta de respeto, principalmente para ustedes, porque ustedes pagan un boleto y vienen a ver una función”.

Finalmente, Omar, sin saber cómo compensar la ausencia de su rival, comentó: “Me pongo a manoplear porque yo no sé qué hacer para pedirles perdón por algo que yo no hice”.

Omar Chávez habla sobre la cancelación de su pelea contra Misael Rodríguez…#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/KEyIUi22F4 — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 6, 2024

¿Por qué no se se llevó a cabo la pelea del hijo de Julio César Chávez?

La esperada pelea entre Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, y el exboxeador olímpico Misael Rodríguez no se llevó a cabo debido a una controversia sobre el peso.

De acuerdo con la versión de la pareja de Misael Rodríguez, desde el pesaje, Chávez no habría dado el peso acordado. Sin embargo, la controversia surgió cuando, tras la rehidratación, el hijo de la leyenda habría superado aún más el límite establecido, algo que Misael consideró injusto.

La opción de continuar la pelea con un pago por cada libra extra fue puesta sobre la mesa, pero el olímpico no aceptó la oferta y abandonó el recinto.