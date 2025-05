Memo Ochoa, otra vez, está cerca de descender. El AVS se enfrentó al Vizela en la promoción del descenso de la Liga de Portugal. Aunque parece que esta vez fueron buenas noticias para el mexicano.

Y es que Memo Ochoa tiene muchos récords en su carrera. Uno de ellos ha sido el de participar en 5 copas del Mundo, pero también otro negativo y que podría aumentar si el AVS desciende.

En el caso que ocurra, sería el cuarto equipo que baje de categoría con el arquero mexicano en la portería. Así es, todos en su paso por Europa.

El primero fue con el Ajaccio en su primera experiencia, luego cuando viajó a España con el Granada, y finalmente con el Salernitana. Hasta podrían ser dos descenso consecutivos con diferentes equipos en distintas ligas.

Memo Ochoa: ¿Cómo quedó el AVS vs Vizela en la promoción del descenso en Portugal?

Esta vez, el AVS de Memo Ochoa tuvo la suerte de terminar en el lugar 16, por lo que no descendió de manera directa. Así que tiene que jugar una promoción contra el Vizela.

Este sábado 24 de mayo se jugó el partido de ida en la promoción entre el AVS y el Vizela. Y fueron buenas noticias para el equipo de Memo Ochoa, pues venció 3 goles por 0.

Aunque se debe destacar que el examericanista no jugó un minuto pues estuvo en la banca. Si en la vuelta no pasa nada fuera de lo normal, el arquero mexicano salvaría la temporada y no bajaría a la segunda división. Pero, ¿se queda?

El futuro de Memo Ochoa; podría ir al Mundial de Clubes

La realidad es que el futuro de Memo Ochoa es muy incierto. Es posible que se quede con el AVS en el caso que salve el descenso.

Lo más importante para Memo Ochoa es buscar un equipo en el que tenga minutos, pues la Copa del Mundo 2026 está muy cerca, y por supuesto que quiere ir.

Esta semana salió otra opción y es ir a Rayados, parece tentadora pues el Monterrey juega el Mundial de Clubes.