Nahuel Guzmán lanzó polémico mensaje a los medios de comunicación en el Día de los Inocentes; el arquero de Club Tigres volvió a estar en el ojo del huracán.

El Día de los Inocentes es una fecha que se carcateriza por hacer bromas, en ese sentido, el arquero se unió a la celebración para compartir una imagen que generó diversas opiniones.

En una imagen de alguien más se observa un texto que hace alusión a las noticias falsas que publican los medios de comunicación con motivo del Día de los Inocentes pero en dicho texto también se da a entender que aunque no sea una fecha especial, también publican información falsa.

“Hoy es ese día del año en el que los medios publican noticias falsas haciéndose los graciosos, a diferencia del resto del año, que publican noticias falsas haciéndose los serios”, se lee en el texto que Nahuel compartió.

y como dice mi amigo Ale... pic.twitter.com/lBddFa8829 — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) December 28, 2021

Nahuel Guzmán y las polémicas en las que se ha visto envuelto

Cabe recordar, que en la final de la Liga MX femenil entre Tigres y Rayadas, el arquero estuvo presente pero fue diramente criticado por sus acciones.

Y es que Nahuel Guzmán le lanzó un objeto a una jugadora de Rayadas cuando se encontraban en el terreno de juego antes del silbatazo inicial.

El jugador se justificó diciendo que lanzó un peluche, pues en dicho partido, Tigres pidió a los aficionados que llevaran un peluche para lanzarlos a la cancha en el mediotiempo y que así pudieran ser recolectados y entregados a niños de escasos recursos.

No obstante, Alejandro de la Rosa, periodista de TUDN explicó que presenció el momento y sin duda la acción de Nahuel si fue de agresión.

“Decirle a Nahuel que vi todo lo que pasó a 1 metro. Y sí, se lo tiró con toda intención a Alex Godínez cuando ésta se llevó las manos a las orejas mientras las abucheaba el Volcán. Y hasta con posterior risa. NADIE me lo cuenta”, escribió Alejandro de la Rosa.

Lo que dijo Nahuel Guzmán sobre la agresión

El arquero felino se justificó sus acciones diciendo que se trataba de una casualidad y que justo cuando las jugadoras pasaban por ahí el lanzó el objeto.

“Fue una casualidad que justo pasaran las chicas de Rayadas. No hubo intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a las canchas. Fue algo eventual, me iba a la cabina y llevé mi peluche y no quería quedarme sin aventarlo. Fue cuando salíamos todos porque ellas iban al vestidor”.