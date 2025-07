Los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 están definidos, te contamos cómo se jugarán, incluidas las fechas, horarios y dónde ver los partidos.

Con los favoritos PSG y Real Madrid vigentes en el Mundial de Clubes 2025, además de un par de sorpresas brasileñas, los cuartos de final prometen estar de alarido.

Fluminense vs Al Hilal, Palmeiras vs Chelsea, PSG vs Bayern Múnich y Real Madrid vs Borussia, serán los partidos de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025.

Mundial de Clubes 2025: Fechas para ver los partidos de cuartos de final

Los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 se jugarán el viernes 4 de julio y el sábado 5 de julio, con grandes equpos como protagonistas.

Fluminense vs Al Hilal y Palmeiras vs Chelsea abrirán las acciones en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, el viernes 4 de julio.

Al día siguiente, el sábado 5 de julio se miden PSG vs Bayern Múnich y Real Madrid vs Borussia.

Mundial de Clubes 2025: Horarios para ver los partidos de cuartos de final

Estos son los horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, que inician el viernes 4 de julio.

Viernes 4 de julio | Fluminense vs Al Hilal | 13 horas

Viernes 4 de julio | Palmeiras vs Chelsea | 19 horas

Sábado 5 de julio | PSG vs Bayern Múnich | 10 horas

Sábado 5 de julio | Real Madrid vs Borussia | 14 horas

Mundial de Clubes 2025: ¿Dónde ver los partidos de cuartos de final del torneo?

Los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 serán transmitidos en su mayoría a través de la plataforma DAZN, y en el caso del partido del Real Madrid también se podrá ver en Canal 5.

Fluminense vs Al Hilal

Fecha: Viernes 4 de julio de 2025

Fase: Cuartos de final del Mundial de Clubes 2025

Horario: 13 horas

Sede: Camping World Stadium

Transmisión: ViX y DAZN

Palmeiras vs Chelsea

Fecha: Viernes 4 de julio de 2025

Fase: Cuartos de final del Mundial de Clubes 2025

Horario: 19 horas

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: DAZN

PSG vs Bayern Munich

Fecha: Sábado 5 de julio de 2025

Fase: Cuartos de final del Mundial de Clubes 2025

Horario: 10 horas

Sede: Mercedes-Benz Stadium

Transmisión: DAZN

Real Madrid vs Borussia