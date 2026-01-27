Un grupo de siete aficionados del club PAOK de Grecia murieron en un accidente automovilístico en Rumania mientras viajaban en un autobús para el partido del equipo contra el Lyon de la Europa League.

El Gobierno de Grecia informó sobre el accidente de los siete aficionados del PAOK que murieron previo al juego contra el Lyon en la Europa League.

“Profundamente conmocionado, me informaron del trágico accidente en Rumania que costó la vida a siete jóvenes compatriotas. El gobierno griego y nuestra embajada están en estrecha coordinación con las autoridades locales, brindando todo el apoyo posible”, dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

PAOK brinda apoyo a las familias de los aficionados griegos

El club griego PAOK que, también ha disputado Champions League, indicó que estuvo en comunicación directa con el gobierno, coordinando el apoyo a las familias y a los aficionados, así como enviando representantes del club a Rumania.

Por su parte, el presidente del PAOK, Ivan Savvidis, calificó el accidente como una “tragedia indescriptible” y señaló: “Estoy devastado por la injusta pérdida de jóvenes, aficionados de nuestro amado equipo, que viajaron para apoyar a nuestro PAOK”.

🖤Fallecen 7 aficionados del Paok tras chocar con un camión sisterna en Rumania.



Los aficionados se dirigían a Francia para ver a su equipo el jueves frente al Lyon.



Al intento de adelantar la furgoneta chocó con el camionero y quedó destrozada.



DEP



pic.twitter.com/BAMTaMBs4q — Banderín Arriba (@TodoDeporte3) January 27, 2026

Además, las asociaciones de aficionados de los clubes como: Olympiakos, Panathinaikos, Aris, entre otros, emitieron mensajes de unidad y condolencias.

¿El partido entre PAOK y Lyon se pospondrá por la tragedia de los aficionados?

El partido entre PAOK y Lyon está programado para disputarse este miércoles 28 de enero en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

De momento, no existe confirmación oficial de que el partido vaya a ser suspendido o removido de fecha.