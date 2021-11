Miguel Layún acepta fracaso y pide disculpas a la afición tras la eliminación de Club América contra Club Universidad Nacional.

Luego de que las Águilas cayeran de manera drmática en el Estadio Azteca frente a Pumas, los reclamos de la afición no se hicieron esperar.

Por ello, fue Miguel Layún quien dio la cara por el equipo y aceptó que fue un fracaso, pues después de haber liderado el torneo, bajaron su desempeño y se fueron eliminados en los cuartos de final.

“Se puede fracasar, claro que es un fracaso, seríamos tontos al pensar que no fracasamos porque el objetivo no era quedar en cuartos de Final, el objetivo era ser campeones y no se logró, la palabra es la que es y hay que asumirla”, agregó en conferencia de prensa.

No obstante, aseguró que fracasar no es sinónimo de pecar, pues hay que fracasar para aprender: “ Hay que fracasar y tener la capacidad de entender lo que tienes que aprender a lo largo del recorrido para merecer, ganar cosas o alcanzar lo que tú pretendes, y ya no estoy hablando solo de futbol, hablo de la vida”.

America vs Pumas (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

Club América vs Club Universidad Nacional

Club América se colocó como líder indiscutible durante todo el torneo, por lo que muchos esperaban que ganara el campeonato y se colocaba como el gran favorito.

Sin embargo, los azulcremas sufrieron varios golpes de los que no se pudieron reponer. A partir de que perdieron la Concachampions contra los Rayados de Monterrey, se fueron en picada.

Caso contrario a los auriazules quienes militaron la mayor parte del torneo en los últimos peldaños de la tabla de cocientes pero ahora se encuentran en semifinales.

Con dos goles de Corozo, magníficas asistencias de Alan Mozo y otro tanto más de Meritao, los dirigidos por Andrés Lillini lograron la hazaña de vencer a los azulcremas en el Estadio Azteca.

Santiago Solari (Mexsport)

Club América lanza polémico comunicado

Luego de la derrota, el Club América lanzó un comunicado que para muchos fue una especie de ultimátum a Santiago Solari.

“La directiva tomará las siguientes tres semanas para evaluar al proyecto deportivo de corto y mediano plazo. Se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que el Club América vuelva al lugar que le pertenece: ser el equipo más ganador de México”, se lee en el comunicado.