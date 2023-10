Miguel Herrera no deja de provocar polémica y exigió al Club Puebla que ya no proteste ante el TAS y acepte que perdió los tres puntos en la mesa por alineación indebida.

En entrevista con TUDN, el Piojo Herrera pidió que el cuadro poblano acepte que perdió los tres puntos en la mesa, a pesar de haberlos ganado en la cancha.

“Puebla está en su derecho de reclamar, no lo niego, y buscar de regreso los puntos que ganaron, pero se equivocaron en el reglamento”, indicó el ex técnico de la Selección Mexicana.

En el juego de la Jornada 7, el Club Puebla derrotó 3-0 al Club Tijuana, pero la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol señaló que La Franja cometió alineación indebida.

Y es que el auxiliar Luis Miguel Noriega estuvo en la banca pero no estuvo inscrito en la cédula.

Debido a esto, el Club Tijuana ganó el partido 1-0, pero la directiva de los Camoteros ha alegado que el error fue de la Liga MX ya que falló su sistema de registro, por lo que fue a pelear el caso ante el TAS.

Miguel Herrera le pide al Club Puebla que dejen de pelear

El caso del Club Puebla contra la Liga MX, por los tres puntos que les quitaron por una supuesta alineación indebida en el juego contra el Club Tijuana de Miguel Herrera se ha ido hasta el TAS.

El Club Puebla quiere que le regresen esos tres puntos que perdió en la mesa, antes de que termine la campaña regular y así tener oportunidad de clasificar a las finales.

Pero el Piojo Herrera, técnico del Club Tijuana, cree que ya es una causa perdida.

“Para como son en el TAS, al pedir el reglamento a la FMF, no habrá más, y no habrá duda de que serán sancionados”, mencionó.

El ex técnico de la Selección Mexicana ya ha sufrido por este error administrativo, “ya me tocó estar del otro lado de la moneda (cuando con el Club Tigres metió a más extranjeros de los permitidos a la cancha en un juego contra el Atlas FC). Me equivoqué y me costó llegar a una final”.

Lo que sí reconoció es que en ese juego de la Jornada 7, el Club Puebla, “nos pasó por encima, fueron prácticos, nos ganaron contundentemente, pero se equivocaron. El reglamento se aplica no porque seamos Xolos, igual se le aplicó a América o a Tigres que tienen más envergadura”.

¿Dónde están colocados Club Puebla y Club Tijuana en la tabla?

En la actualidad, con la sanción de la FMF sobre el Club Puebla, su posición en la tabla es la 13 con 12 puntos. Si tuviera los tres puntos tendría 15 y estaría en puestos de repechaje.

En el caso del Club Tijuana, que cuenta con 17 unidades que lo colocan en el sitio siete, tendría sólo catorce y estaría fuera de la zona de finales.

