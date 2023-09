Miguel Layún en un podcast contó la vez que tuvo una discusión con Miguel Herrera en su paso por el Club América, quien amenazó con correrlo del equipo.

Miguel Herrera y Miguel Layún coincidieron en el Club América en el 2012, el lateral mexicano contó la vez que el Piojo lo amenazó con correrlo del equipo tras un error.

Actualmente, Miguel Layún sigue jugando en el Club América, y es uno de los jugadores que la afición azulcrema reprocha por su desempeño dentro de la cancha.

Así como ahora es abucheado, a lo largo de su carrera con las águilas, el futbolista mexicano ha sido víctima de críticas. En ese sentido Miguel Layún contó la ocasión que Miguel Herrera lo regañó en un partido contra Deportivo Veracruz.

Miguel Herrera le dijo a Miguel Layún " Te vas a ir a la chingada, de mí te acuerdas”

En un partido entre Club América y Deportivo Veracruz, Miguel Layún recordó la ocasión que Miguel Herrera le dijo “Te vas a ir a la chingada, de mí te acuerdas” tras cometer un error.

Y es que Miguel Layún contó que el gol que el Deportivo Veracruz les había hecho en aquella ocasión había sido su culpa, por lo que al término del primer tiempo, Miguel Herrera explotó, pues el Piojo estaba cansado de defenderlo ante la prensa y la afición.

“Entramos al vestidor, obvio yo entre caliente porque me estaban abucheando y de repente Miguel Herrera se voltea y se enfila directo conmigo: ‘A ver tú cabrón, te vas a largar a la chingada de este equipo si vuelves a cometer un error. Estoy hasta la madre de que la gente me este chingando por tu culpa, y no me retes con la mirada pendejo, de mi te vas a acordar’”, recordó.

Miguel Layún se desquitó con golazo

Tras la regañiza que Miguel Herrera le había metido en el vestidor, Miguel Layún supuso que saldría de cambio, cosa que no sucedió, pues el lateral mexicano arrancó en el segundo tiempo y se desquitó con un golazo que mandó callar a la afición azulcrema ante los abucheos proporcionados.

“Me quite la ropa, y me dice orale pendejo que hay que entrar en el segundo tiempo, y digo a cabrón, ¿voy a jugar? si que la chingada...me vestí, salí y que marcó un gol en el segundo tiempo para el 3-1 y literal se lo festeje a la gente”, señaló.

Ademas el jugador de las águilas, resaltó que los abucheos que recibe por parte de la afición le sirvieron para encontrar el amor propio en sí mismo para salir de los momentos no tan favorables.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok