Tras empatar en la fecha 2 frente al Club Necaxa, Miguel Herrera explotó en conferencia de prensa contra Joaquín Montecinos ex jugador del Club Tijuana, a quien mandó callar por sus polémicas declaraciones.

Miguel Herrera mandó callar a Joaquin Montecinos, ex jugador del Club Tijuana, quien ahora juega para el Club Querétaro; el piojo se molestó en conferencia de prensa tras las declaraciones del chileno.

El estatega del Club Tijuana no se guardó nada contra Montecinos, quien tras su salida de Xolos, el chileno dio una serie de declaraciones que a Miguel Herrera no le cayeron nada bien.

En conferencia de prensa, el estretega de los Xolos le mandó decir a Montecinos que se ponga a trabajar en lugar de ir tirando mierda. Esto a derivado a que el jugador del Club Querétaro señaló que el césped sintético del Estadio Caliente es uno de los peores de la Liga MX.

¿Qué le mandó decir Miguel Herrera a Joaquín Montecinos?

Miguel Herrera ha demostrado ser de sangre caliente, y está vez le dijo de todo al ex jugador de Xolos, Joaquín Montecinos.

Miguel Herrera lo mandó callar y señaló que Joaquín Montecinos había llegado como el refuerzo bomba y nunca fue tan relevante.

“No tenemos que escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo” indicó el Piojo.

Además el estratega mexicano, señaló que para esta temporada contaba con el jugador chileno, sin embargo él fue quien empezó a moverse para salir de la institución.

“Yo todavía lo tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar. Si es buen jugador, que lo demuestre, después el tiempo dirá quién se equivocó”, dijo Herrera.

Bien por Miguel Herrera, dejando clara su postura ante Joaquín Montecinos.



Tiene razón, el chileno no hizo NADA en @Xolos ❌ pic.twitter.com/xhiH6SbaQN — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) July 8, 2023

Joaquín Montecinos también criticó el futbol chileno

Hace una un par de días, Joaquín Montecinos concedió una entrevista para Fox Sports, donde se dio tiempo para platicar sobre su llegada al Club Querétaro y donde además crticó al futbol chileno.

Tras dos torneos con el Club Tijuana, Joaquín Montecinos confirmó que tuvo ofertas de Arabia Saudita, pero prefirió quedarse en la Liga MX.

“Es un futbol mucho más competitivo el mexicano que el chileno, lo económico también tiene que ver, aunque allá me critican que me vine a ganar fortunas, pero no es así, para eso del dinero me habría ido a Arabia Saudita y tuve chances, tal vez más adelante será” indicó Montecinos.

