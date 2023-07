Piojo Herrera lanzó un fuerte mensaje antes del Club Tijuana vs. Cruz Azul, todo relacionado con el arquero Jesús Corona.

Cabe recordar, que Jesús Corona salió de Cruz Azul después de más de una década en el cuadro celeste y se incorporó a Club Tijuana, equipo dirigido por el Piojo Herrera.

Asimismo, tanto Cruz Azul como Club Tijuana se enfrentaron en la jornada 3 del Apertura 2023 pero antes de eso el Piojo Herrera lanzó un mensaje a Jesús Corona y dijo que tendría que demostrar que la Máquina tomó una mala decisión al dejarlo ir.

“Desafortunadamente no pudo retirarse en un equipo que le ha entregado todo. Tendrá que demostrarle a la institución que se equivocaron en no haberlo tenido ya en su año de retiro, porque eso he escuchado de Chuy”, dijo el Piojo para TUDN.

Jesús Corona (David Vega / David Vega)

Piojo Herrera sobre la decisión de Cruz Azul con Jesús Corona

Por otro lado, el Piojo Herrera prefirió no calificar la decisión de Cruz Azul como buena o mala, pero reconoció que Jesús Corona p uede que esté en una edad avanzada para el futbol pero en su vida diaria, está en su mejor etapa.

“No sé si fue injusto o no, eso lo decidirán en Cruz Azul y él mismo sabrá si fue o no justo, lo que sí sé es que obviamente es un portero de una edad avanzada para el futbol, en su vida está en plenitud”, agregó.

Asimismo, el Piojo Herrera reconoció el esfuerzo del arquero en los entrenamientos y preparación física.

“Pocos arqueros entrenan como él, pide más siempre, llega siempre temprano, se mete muchas horas al gimnasio. Es un tipo que se entrena muy bien, que tiene una actitud muy positiva, nos va ayudar muchísimo”.

Cruz Azul en el Apertura 2023

Cruz Azul ha sufrido en el inicio del Apertura 2023 pues perdió en las primeras 2 jornadas, primero contra Atlas y luego contra Deportivo Toluca.

Es por eso, que la Máquina necesitaba sumar unidades para escalar lugares en la tabla y sacudirse los primeros 2 fracasos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok